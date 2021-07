RIMINI Rubano uno zaino in spiaggia e tentano la fuga: tre stranieri denunciati per ricettazione

Erano le prime ore di domenica sera quando tre stranieri pluripregiudicati hanno rubato lo zaino di una giovane ragazza bergamasca, in vacanza in riviera assieme al fidanzato, da un ombrellone all’altezza del bagno 26. Un bagnante avrebbe però assistito alla scena e contattato immediatamente la polizia e il ragazzo della turista, segnalando la direzione in cui erano scappati i malviventi. A nulla è servita la fuga dei tre cittadini nord africani di 19, 31 e 39 anni, tentata all’arrivo dei militari che li hanno raggiunti mentre erano fermi a dividersi la refurtiva, su un marciapiede poco distante. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti un Iphone 11, un Iphone XS e un paio di occhiali da sole, oggetti riconosciuti come propri dalla vittima del furto. Accompagnati in Questura, dopo l’identificazione, il terzetto è stato denunciato per ricettazione.

