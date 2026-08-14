ATTACCO Russia, nave battente bandiera di San Marino colpita da due droni a Novorossiysk: due feriti Portati in ospedale due marinai siriani: le loro condizioni non destano preoccupazioni. Il personale ha domato i principi di incendio sull'imbarcazione, che è ora diretta verso la Turchia

Russia, nave battente bandiera di San Marino colpita da due droni a Novorossiysk: due feriti.

Una nave portarinfuse battente bandiera di San Marino con a bordo un equipaggio di 23 persone è stata colpita questa mattina, venerdì, da due droni al largo del porto russo di Novorossiysk. Lo comunica il Registro Navale della Repubblica. Feriti due marinai di nazionalità siriana, che sono stati prontamente trasferiti in ospedale, le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. Il personale ha attivato subito le procedure di emergenza, domando i principi di incendio.

La nave ha lasciato il porto con i propri mezzi e ora è in navigazione verso la Turchia, dove dovrebbe giungere intorno alla mezzanotte di sabato: all'arrivo saranno presenti gli ispettori dello stato di bandiera, oltre alle squadre mediche.

La sicurezza e l’assistenza dell’equipaggio rimangono la priorità assoluta, afferma San Marino Ship Register.

Giovedì il porto di Novorossiysk, il maggior terminal sul Mar Nero per il commercio di cereali da parte di Mosca, aveva dovuto sospendere le sue operazioni dopo essere stato oggetto di un maxi attacco di Kiev con droni.

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