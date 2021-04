Salta fuori un coltello durante il controllo, due giovani in stato di fermo Sono stati fermati dalla gendarmeria perché l'auto sulla quale viaggiavano era stata segnalata per rissa

Due giovani italiani, residenti a Coriano, sono stati controllati da una pattuglia della Gendarmeria e si trovano in stato di fermo di polizia giudiziaria perché trovati in possesso di un coltello e perché all'interno dell'auto è stata trovata presenza di sostanze stupefacenti. Il controllo è scattato perché la vettura sulla quale i due stavano viaggiando era stata segnalata per via di una rissa avvenuta la sera prima in un parco. Il controllo è avvenuto in zona Rovereta. I due giovani sono stati ascoltati dal magistrato, cui ora spetterà la decisione di convalidare o meno il fermo.

