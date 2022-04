Salute intima femminile: una nuova strumentazione laser donata all'Iss

Sentiamo Miriam Farinelli

Un dispositivo altamente innovativo, chiamato “DuoGlide”, che migliora la vita delle donne e in particolare allevia il dolore di coloro che soffrono di disturbi legati alla menopausa o agli effetti delle chemioterapie. E' una procedura poco invasiva e rappresenta una novità rispetto alla versione precedente già in uso all'Iss. Una rarità nel panorama sanitario internazionale, fornita all'Ospedale gratuitamente da un'azienda del settore. Circa il 95% delle pazienti si dice soddisfatta e ha osservato un notevole miglioramento. "Questa macchina è un'evoluzione di quella che avevamo in dotazione - spiega Miriam Farinelli, direttrice della Uoc di Ostetricia e Ginecologia -. Tempi più brevi e maggiore efficacia per secchezza vaginale, atrofia vaginale o incontinenza urinaria lieve".







San Marino, grazie a questo laser, è diventato un punto di riferimento anche per le donne italiane, circa il 20% su un totale di 1200 pazienti e oltre tremila trattamenti effettuati dal 2013. In occasione della Giornata mondiale della Salute il direttore generale dell'Iss Bevere ha aperto le porte di San Marino alle opportunità di ricerca, con l'obiettivo di allargare sempre di più le competenze in area medica.

Nel video l'intervista a Miriam Farinelli, direttrice della Uoc di Ostetricia e Ginecologia