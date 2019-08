Sammarinese arrestato in autostrada a Salerno: Ceci doveva scontare 1 anno e 6 mesi

Un sammarinese di 56 anni, Daniele Ceci, è stato arrestato dalla polizia giudiziaria della sezione Polstrada di Caserta, impegnata nella serata di sabato in un servizio volto a reprimere reati predatori nelle aree di servizio autostradali. Dai controlli è emerso che su Ceci, che viaggiava su un'auto con targa sammarinese ed era in compagnia di un amico, pendeva dal 2015 un ordine di carcerazione di 1 anno e 6 mesi, emesso dal tribunale di Milano, per truffa ed evasione d'Iva. L'indagine mise sotto la lente operazioni fittizie da 2milioni e 750mila euro. Nel mirino la richiesta di rimborsi non dovuti per documenti di esportazione riferiti a merce venduta proprio a San Marino.

Ceci è personaggio conosciuto in Romagna per il coinvolgimento in truffe ed evasione tasse per importi di milioni di euro attraverso false fatturazioni ed artifizi vari. A San Marino nel 2011 venne condannato in primo grado a tre anni per reati analoghi. Ora si trova ora nel carcere di Santa Maria Capua Vetere