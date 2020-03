Sammarinese 'catapultato' dall'auto, ancora in gravi condizioni È ancora ricoverato al Bufalini di Cesena

È ancora ricoverato in Rianimazione al Bufalini di Cesena, in condizioni gravi ma stabili, il sammarinese di 24 anni caduto da un'auto in corsa domenica pomeriggio a Viserba di Rimini. Il giovane era nella sua auto con degli amici, dopo una notte brava in Riviera. Si era sporto dal finestrino per infastidire dei passanti: l'amico alla guida ha perso il controllo dell'auto, lui è volato fuori dal veicolo ed il conducente, anzichè soccorrerlo, ha proseguito la sua corsa. Inizialmente l'episodio si era configurato come un giallo, poi le telecamere hanno aiutato la Polizia a risolverlo velocemente



