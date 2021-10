Sammarinese perde controllo della Mini e urta 3 auto [fotogallery]

Una dinamica tutta al vaglio della Polizia Locale di Rimini quella dell'incidente stradale che nel pomeriggio ha coinvolto una mini cooper con targa sammarinese ed altre tre vetture. L'uomo a bordo, stava viaggiando in via Lince, direzione Riccione, quando all'altezza dell'incrocio con via del Cigno ha perso improvvisamente il controllo iniziando a sbandare e colpendo in successione tre auto, parcheggiate sia a destra che a sinistra. La via è stata chiusa per consentire l'intervento del 118 che ha prestato le prime cure all'uomo ed effettuato i test di routine. Sul posto anche i Vigili del fuoco.