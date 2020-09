Sammarinese si cappotta a Rimini

Brutto incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per un sammarinese che nella tarda serata di giovedì stava percorrendo Viale Rimembranze a Rimini. Nell'affrontare un sottopasso in direzione mare ha perso il controllo della sua Volkswagen Golf, finendo prima sulla recinzione a sinistra della carreggiata e poi ruote all'aria, contro un muretto a destra. L'auto è cappottata e il ragazzo, insieme alla ragazza che viaggiava con lui, sono stati liberati dai Vigili del Fuoco. Per loro tanto spavento ma nessuna seria conseguenza. Anche se sul posto è arrivato il 118, mentre la Polizia Municipale ha chiuso la strada per 1 ora ed effettuato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

