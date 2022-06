CODICE BLU San Marino: 50enne in arresto cardiaco in un parco pubblico, salvato dalla tempestività dei soccorsi

Si è accasciato al suolo in Codice Blu mentre trascorreva qualche di ora di relax sul Titano. È successo intorno alle 14.00 del 2 giugno ad un cittadino italiano di 50 anni in arresto cardiaco mentre stava consumando il pranzo all'aperto nel Parco di Monte Cerreto.

A dare i primi soccorsi alcuni turisti, pare fossero infermieri, che hanno praticato al 50enne un massaggio cardiaco. Quindi l'intervento lampo dei sanitari del 118 di San Marino con l'ambulanza e l'auto medica: defibrillato sul posto in in ambulanza, l'uomo, cosciente, è stato trasferito in meno di mezz'ora all'Ospedale Infermi di Rimini.

Un esempio di grande efficienza da parte del Pronto Soccorso Iss in situazioni dove il fattore tempo è cruciale per salvare la vita di una persona.

