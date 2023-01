San Marino: 63enne urta forche di un muletto, 30 giorni di prognosi

Infortunio sul lavoro martedì 24 gennaio alla ditta Colombini di Galazzano. Intorno alle 14:40, sul posto è intervenuto il personale della Sezione Infortuni sul Lavoro della Polizia Civile. Un dipendente della ditta Adria Top di Cerasolo di Coriano, stava rimuovendo dei bancali di legno sul proprio camion, quando, per cause in corso di accertamento, ha urtato le forche di un muletto trasportatore. Una dinamica ancora al vaglio del Dipartimento Prevenzione e degli agenti del comando di Murata. L'uomo, un 63 enne, cittadino italiano, è stato subito soccorso dal 118 e trasportato all’Ospedale di Stato per i primi accertamenti sanitari. In seguito i sanitari hanno disposto il trasferimento agli Infermi di Rimini con una prognosi di 30 giorni.