San Marino: 83 denunciati nell'ultima settimana, violati anche i varchi stradali chiusi

Nell'ultima settimana, dal 3 al 9 aprile, i Corpi di Polizia sammarinesi hanno controllato 36.600 persone, acquisendo oltre 34.500 autocertificazioni. 83 le persone denunciate. I controlli all'ingresso dell'ospedale sono stati 898, 7.643 quelli agli ingressi dei supermercati. Sono stati inoltre ispezionati 123 esercizi pubblici. A questa attività, si aggiungono i 2.033 controlli sulle quarantene e i 206 controlli a domicilio. Le chiamate complessive alla Centrale operativa interforze sono state 1.866.

“È ancora incisivo – si legge nella nota – il numero di trasgressioni alle misure emergenziali di contenimento per le quali si è proceduto con sanzioni penali”. I tre corpi aggiungono che sono state nuovamente rilevate violazioni dei varchi chiusi. Gli autori, sottolineano, saranno segnalati all'Autorità Giudiziaria. I servizi di controllo – anche in parchi, giardini pubblici e percorsi pedonali - sono stati potenziati in vista delle festività pasquali.