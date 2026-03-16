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San Marino: 90 grammi di marijuana sequestrati dalla Gendarmeria

16 mar 2026
San Marino: 90 grammi di marijuana sequestrati dalla Gendarmeria

Lunedì 9 marzo, nel corso delle attività di controllo del territorio, una pattuglia del Reparto Servizi di Prevenzione e Controllo del Territorio della Gendarmeria ha fermato un veicolo durante un servizio di vigilanza stradale. Nel corso degli accertamenti il conducente è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Gli agenti hanno, con il supporto del Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria, hanno perquisito il veicolo e l'abitazione dell'uomo, che hanno portato a rinvenire 90 grammi di marijuana. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente per i provvedimenti previsti dalla legge.




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