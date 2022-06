San Marino: a Fiorentino, tamponamento senza gravi conseguenze

Incidente stradale domenica sera a Fiorentino. Una Fiat Panda targata San Marino, ferma in via del Passetto, davanti ad un locale, è stata tamponata da una Peugeot, anch' essa sammarinese, che stava procedendo nella stessa direzione, verso il confine della Cerbaiola. La Panda, per l'urto, è finita al lato opposto della strada. Sul posto la Polizia Civile per i rilievi di rito. Nessuna conseguenza per i conducenti, stando alle prime informazioni, solo spavento per una donna.

