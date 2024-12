San Marino: a fuoco canna fumaria al Cesare. La Direzione. "Danni di lieve entità, riapre venerdì"

Un incendio si è sviluppato mercoledì sera nel cuore di San Marino all'hotel Cesare in via Salita alla Rocca, in pieno centro storico. È andata fuoco la canna fumaria all'interno della sala del ristorante, l'allarme è stato prontamente lanciato poco prima delle 21 dagli stessi titolari, che hanno evacuato il locale e chiuso la saracinesca per impedire il propagarsi delle fiamme.

Sul posto è arrivata la squadra della Sezione Antincendio con estintore a polvere, per dare il minimo danno alla struttura. Coadiuvata anche da una pattuglia della Polizia Civile. Una volta spento il fuoco gli agenti hanno verificato la presenza di fumo nelle camere dell'Hotel, attraverso un apposito strumento elettronico. Verificata la sicurezza dei locali, anche grazie alla presenza della dottoressa reperibile del servizio veterinario che ha verificato la salubrità dei locali e le prescrizioni attinenti la fruizione del ristorante, che oggi resta chiuso, non è stato evacuato l'albergo.

La Direzione dell’Hotel-Ristorante Cesare - in una nota - rassicura la clientela e il pubblico. Il danno riportato al camino è di lieve entità e i necessari interventi di ripristino sono già in corso. L’attività del ristorante riprenderà regolarmente a partire da domani, venerdì 6 dicembre.