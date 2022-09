GIUDIZIARIA San Marino: a processo con l'accusa di aver sottratto 50 euro L'imputata è la ex dipendente di un ristorante del centro storico. Tra le prove a suo carico il filmato delle telecamere di sorveglianza.

50 euro che avrebbe dovuto depositare e registrare in cassa e che invece si sarebbe intascata. E' accusata di averli sottratti, il 21 agosto 2018, la ex dipendente di un ristorante del centro storico di San Marino Città, nel quale lavorava regolarmente in estate, da diversi anni. E' finita a processo con l'ipotesi di reato di appropriazione indebita. Sentiti alcuni testimoni. La socia del titolare del ristorante, responsabile del personale, ha detto che la denuncia è stata presentata non certo per l'entità dell'ammanco, ma per una questione di esempio e richiamo alla correttezza. Ha inoltre aggiunto che l'imputata, a suo avviso, potrebbe aver sottratto altro denaro, ma di essere sicura dei 50 euro dopo aver visto le immagini delle telecamere di sorveglianza ed anche dopo il riferimento di un'altra dipendente fidata, ascoltata a sua volta come testimone. L'imputata il giorno dopo l'episodio accettò di firmare la lettera di licenziamento senza alcuna obiezione. Oggi si è sottoposta all'interrogatorio professandosi, in sostanza, innocente, ed affermando di non ricordare cosa accadde esattamente il 21 agosto di quattro anni fa con quei 50 euro, in un giorno di lavoro intenso come tanti altri, nel pieno della 'stagione' estiva. Ha anche precisato di non aver obiettato al licenziamento, rimanendo letteralmente impietrita e senza parole di fronte alle gravi accuse che le vennero rivolte. La sentenza è attesa il 14 ottobre.

