CHIESANUOVA San Marino: aggrediscono 55enne sammarinese in strada, denunciati a piede libero due giovani italiani

Paura per un 55enne sammarinese che nel primo pomeriggio di mercoledì è stato aggredito in strada Prima Gualdaria, nel Castello di Chiesanuova. Alla base della colluttazione - che avrebbe spinto uno dei due giovani autotrasportatori ad aggredire l'uomo, mentre il collega cercava di uscire con un autocarro dalla strada chiusa - vi sarebbero futili motivi. Sul posto – a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa Interforze – è intervenuta la Guardia di Rocca. Dopo le prime cure, l'uomo - che dovrà essere sottoposto a un intervento alla spalla sinistra per una frattura scomposta - è stato ricoverato presso il reparto di ortopedia dell'Ospedale di Stato con una prognosi superiore a 30 giorni. Da subito sono partite le ricerche per individuare i due aggressori: il mezzo utilizzato dai due soggetti segnalati dalla vittima è stato intercettato e fermato - dopo essere entrato in territorio - a Domagnano nella prima mattina di ieri. I due presunti assalitori, un 23enne e un 24enne italiani, sono stati interrogati presso la Sezione Operativa e di Polizia Giudiziaria e denunciati a piede libero: il primo per lesioni personali mentre il secondo – che non avrebbe partecipato attivamente alla rissa - per omissione di soccorso.

