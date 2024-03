San Marino: al telefono si fingono agenti per allontanarli da casa, il monito della Gendarmeria Già diverse le chiamate di questo tipo ricevute dai sammarinesi. Il consiglio: “Richiamate i nostri numeri per chiedere conferma di un'eventuale convocazione”

La Gendarmeria chiede di tenere alta l'attenzione nei confronti di telefonate che stanno arrivando, sia su fisso che su cellulari, a diversi sammarinesi. Una voce maschile, spacciandosi da militari del Corpo, invita la persona a recarsi nella loro sede centrale di viale Kennedy, in Città, per non meglio precisati accertamenti.

L'ipotesi della Gendarmeria è che questo possa servire per allontanare i proprietari dalle loro abitazioni e per i malviventi poter quindi agire indisturbati. Oppure per una possibile truffa. Finora, segnala la Gendarmeria, nessuno è caduto nel tranello.

“Non è insolita una nostra chiamata ai cittadini per invitarli in sede – fanno sapere dal Comando –, ma il nostro personale è solito presentarsi con nome, cognome e grado”, fatto non accaduto nei casi segnalati. Se si dovesse ricevere una telefonata simile a quella descritta, il consiglio è di chiamare le forze dell'ordine ai numeri 112, 113 e 888888 per chiedere conferma della convocazione ricevuta.

