San Marino, allarme truffe online: falsa pagina Facebook usa loghi istituzionali

Allarme truffe online a San Marino. Il Congresso di Stato ha segnalato la comparsa su Facebook di una pagina fraudolenta denominata “Supporto rapido e semplice per San Marino”, che utilizza in modo illecito loghi istituzionali e immagini di esponenti del Governo per promuovere falsi piani di assistenza finanziaria e prestiti agevolati.

L’Esecutivo ha chiarito che si tratta di un’iniziativa totalmente estranea alle istituzioni e di un tentativo di phishing finalizzato a sottrarre dati sensibili e risorse economiche ai cittadini. Non esiste, si legge in un comunicato, alcun programma di credito veicolato tramite social dai membri del Governo.

È già stata inoltrata una segnalazione ai gestori della piattaforma e sono stati attivati i canali della Gendarmeria e dell’autorità giudiziaria per individuare i responsabili. Le autorità invitano la cittadinanza a non interagire con la pagina e a non fornire dati personali o bancari.

Segnalati anche casi di furto d’identità su WhatsApp ai danni di esponenti del Consiglio Grande e Generale, con richieste di denaro urgenti. In caso di messaggi sospetti, è raccomandata una verifica telefonica diretta. Prudenza e attenzione restano le armi più efficaci contro le insidie digitali.







