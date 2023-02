San Marino: arrivano in aula processi al mondo bancario

Arrivano in aula, al Tribunale Unico di San Marino, i processi che disegnano la fine di una parte del mondo bancario del Titano. Procedimenti avviati sulle crisi bancarie di Cis e Asset Banca e che vedono tra gli imputati nomi di spicco della finanza. Nel dettaglio è iniziato ieri il secondo dei tre processi Cis per i capi d'imputazione di amministrazione infedele, false comunicazioni sociali e ostacolo all'attività di vigilanza. La banca l'ex Credito Industriale Sammarinese era stata ceduta dalla Cassa di Risparmio di Rimini, subito dopo il suo commissariamento, ad investitori sammarinesi e nel 2017 finì al centro di un'indagine della magistratura del Titano poi divisa in vari tronconi.

Quello che si è aperto davanti al commissario della legge Adriano Saldarelli, vede imputati 10 professionisti tra membri del cda Cis, Collegio sindacale e di una società di revisione finanziaria. A processo, tra gli altri l'ex presidente, Massimo Merlino difeso dall'avvocato Gianluca Mularoni; Daniele Guidi, ex direttore generale difeso dagli avvocati Susanna Piccini. Imputata per la società di revisione Alessia Scarano, difesa gli avvocati Maria Selva e Massimo Longo. Sta procedendo verso la sentenza, invece, la parte d'indagine che riguarda i soldi accantonati dal sistema di previdenza pubblica per garantire la pensione dei sammarinesi. Fondi Iss per 40 milioni allocati dal 2016 al 2017 al Cis e per cui il Tribunale di San Marino ha disposto il rinvio a giudizio per truffa per l'ex amministratore delegato di Banca Cis, Daniele Guidi e per lo stesso istituto di credito.

Infine si apre la prossima settimana, giovedì 16, l'ultimo troncone quello che vede tra gli imputati un manager come Francesco Confuorti che deve rispondere a vario titolo con altri 6 indagati al momento dei fatti ai vertici di Banca Centrale San Marino di rivelazioni di atti d'ufficio, interesse privato in atti d'ufficio e abuso di potere relativamente al commissariamento di un'altra banca, l'Asset Banca.