San Marino: assaltato il bancomat della BSM di Domagnano

Ennesimo assalto ad un bancomat Atm, nella notte, a San Marino. A comunicarlo l'istituto di vigilanza Security Patrol, il cui allarme collegato alla filiale di Domagnano della Banca di San Marino di via XXV marzo, è suonato alle 4.10. Qui ignoti hanno divelto l'Atm, probabilmente utilizzando del gas per farlo saltare in aria. Non è ancora chiaro se il colpo sia riuscito. Ingenti i danni anche alla filiale, che si trova a ridosso dell'incrocio di Domagnano.

Seguiranno aggiornamenti