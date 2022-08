San Marino: assaltato il bancomat della BSM di Domagnano

Ennesimo assalto ad un bancomat Atm, nella notte, a San Marino. A comunicarlo l'istituto di vigilanza Security Patrol, il cui allarme collegato alla filiale di Domagnano della Banca di San Marino di via XXV marzo, è suonato alle 4.10. Qui ignoti hanno divelto l'Atm, probabilmente utilizzando del gas per farlo saltare in aria. Non è ancora chiaro se il colpo sia riuscito. Lievi i danni, solo esterni, alla filiale, che si trova a ridosso dell'incrocio di Domagnano e che riaprirà regolarmente nella giornata di martedì.

In una nota, Banca di San Marino rende noto che lascerà a disposizione della clientela per i prelievi ATM solo le aree self automatizzate, presenti all'interno delle filiali di Dogana e Borgo Maggiore.





