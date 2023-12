San Marino: badante ucraino a processo per furto, avrebbe sottratto beni per 130 mila euro da una abitazione Monete d'oro e armi storiche prese dalla casa nella quale prestava servizio come assistente. Non è più rientrato dall'Ucraina

Si era fidata a tal punto della onestà di un uomo ucraino, originario di Leopoli, da affidargli l'assistenza dell'anziano marito, noto professionista sammarinese poi deceduto nel 2020, e le chiavi di casa. Questo dal 2014 a metà del 2019, nel maggio di quell'anno, proprio mentre l'assistente ucraino - 48 anni quest'anno - si trovava a Leopoli per qualche giorno di ferie, la donna ed i familiari si accorsero che il caveau del piano interrato dell'abitazione, dove c'erano armi storiche tra cui 7 fucili ed una pistola, era stato ripulito. Inutile chiedere spiegazioni al badante, che disponeva di una copia delle chiavi: da allora l'uomo si è fatto di nebbia e non è più rientrato.

Per tutela, visto le armi erano registrate a loro nome, la famiglia ha subito sporto denuncia ed ha poi iniziato a guardarsi intorno con occhi nuovi: da un rapido inventario emerse che oltre alle armi mancavano tra le altre cose monete da collezione e materiale professionale per il giardinaggio: il tutto per un valore da 130 mila euro.

A pesare sulla vicenda tuttavia, arrivata questa mattina in tribunale davanti al commissario della Legge Vico Valentini, più del valore è l'amarezza per la fiducia tradita. Il badante deve rispondere di furto continuato, reato ormai prescritto. Il giudice ha però rimesso in istruttoria gli atti: in tal modo il capo d'imputazione potrà essere riformulato e contemplare, come aggravante, la sua posizione da dipendente della famiglia.

