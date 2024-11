POLIZIA CIVILE San Marino: black out e macchina a fuoco sulla sottomontana, serata di lavoro per Antincendio la Sottomontana è stata chiusa per circa 1 ora

San Marino: black out e macchina a fuoco sulla sottomontana, serata di lavoro per Antincendio.

Prima il blackout in alcune zone della Repubblica, soprattutto tra Domagnano e Serravalle, che ha visto l'intervento della Polizia Civile per liberare le persone rimaste chiuse negli ascensori: la sezione Antincendio è intervenuta anche per un principio di incendio alla Valpharma, dove alcune fiamme si erano sprigionate dalle batterie di un gruppo di continuità. Il personale della ditta evacuava esternamente in modo autonomo e nessuno risultava ferito. Intervento presto risolto dagli agenti, che poco dopo sono intervenuti per una Ford Kuga che ha preso fuoco lungo la Sottomontana.

L'incendio si stava propagando nella parte anteriore con il danneggiamento completo del vano motore e la rottura del parabrezza. Vista la zona non illuminata e pericolosa, ed essendo a ridosso di una curva cieca, per mettere in sicurezza la zona e consentire l'intervento dell'Antincendio APS, la strada è stata chiusa per circa 1 ora, con traffico deviato per San Giovanni. La Ford Kuga con targa sammarinese a motore termico, è stata poi rimossa e le circostanze e la natura dell’incendio al momento sono in via di ulteriori accertamenti.

