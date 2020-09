San Marino: black out in Città per circa 20 minuti

San Marino: black out in Città per circa 20 minuti.

Poco prima delle 11 è saltata la luce nel castello di Città. I tecnici del'Azienda Servizi al lavoro per ripristinare la corrente e isolare il tronco che ha causato i maggiori problemi. Il guasto a una centralina avrebbe interessando il solo Centro e la zona di Montalbo. Anche se cali di tensione si sono registrati in altri castelli della Repubblica. Di fatto telefoni dello stato isolati e attività pubbliche e private ferme a fasi alterne. I disagi sono durati circa 20 minuti.









