MANUTENZIONE San Marino: blackout, nelle scorse ore, a Borgo ed Acquaviva. Ripristinato il normale funzionamento dopo l'intervento dei tecnici

Alcuni blackout – in territorio - sono stati segnalati, nelle scorse ore, da diversi cittadini. Il problema, ora risolto, è stato confermato dall'AASS, i cui tecnici, ieri pomeriggio, stavano effettuando attività di manutenzione sulle cabine. Nel corso delle operazioni – riferiscono dall'Azienda – è emerso un danno ulteriore rispetto a quello sul quale si stava intervenendo. Tutto ciò ha provocato lo scatto di una linea che alimentava una parte di Borgo Maggiore ed una di Acquaviva. Da qui, in queste zone, un'interruzione – della durata di circa un quarto d'ora - della fornitura di energia elettrica, nel pomeriggio di ieri. Le utenze sono state subito controalimentate, isolando il guasto. Ma anche in questo caso, dalle manovre, è emerso un ulteriore problema, che ha portato a delle intermittenze, nelle forniture, nell'arco della notte. L'ultimo problema, avvenuto circa alle 4.30, ha riguardato solo una piccola parte di Borgo; ma il blackout è durato questa volta un'ora. I tecnici sono subito intervenuti ripristinando il normale funzionamento.



