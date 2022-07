VIA 3 SETTEMBRE San Marino: cade dal terrazzo per raggiungere una finestra, sammarinese trasferito a Cesena il 59 enne è caduto da una altezza di circa 4 metri, mentre cercava di entrare da una finestra perché senza chiavi

L'incidente è avvenuto giovedì sera. Un sammarinese residente a Dogana intorno alle 20.25 è caduto dal terrazzo della sua abitazione, in via Tre settembre. Stava cercando di raggiungere una finestra laterale, perché aveva dimenticato le chiavi. Nel farlo ha perso l'equilibrio precipitando dal 1°piano, una altezza di circa 4 metri. I famigliari hanno dato l'allarme: sul posto il 118 e la Gendarmeria. Il 59enne era privo di conoscenza all'arrivo dell'ambulanza che lo ha trasportato all'Ospedale di Stato. I medici hanno riscontrato diversi traumi e in giornata hanno deciso il suo trasferimento al Bufalini di Cesena, dove resta in prognosi riservata.

