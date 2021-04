San Marino: ci ha lasciati Giovanni Ragini, membro della giunta di Serravalle

Una vita spesa per gli altri, prima con il suo lavoro, assistente sanitario all'Ospedale di Stato poi, una volta a riposo, impegnato per il suo Paese. Giovanni Ragini si è spento ieri sera a 65 anni. Notizia che ha attraversato, incredula, la Repubblica. Tante le attestazioni di cordoglio, da semplici cittadini a Istituzioni. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play tra i primi rivolgere ai familiari le condoglianze per la scomparsa di uno dei soci fondatori.

Ragini faceva parte della Giunta di Castello di Serravalle. Proprio alle ultime elezioni si era presentato quale capolista di "Insieme per Serravalle" perché, ci raccontava durante le tribune elettorali, "il cambiamento doveva avere radici storiche solide" e intendeva portare la sua esperienza tra i più giovani. Ragini è stato anche presidente della Federazione Sammarinese Sport Speciali.







seguiranno aggiornamenti