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San Marino Città, auto si ribalta all'incrocio | VIDEO E FOTO

Incidente lunedì sera tra Via Piana e via della Rata. Donna alla guida portata in ospedale per accertamenti. Illeso il passeggero

di Davide Giardi
23 giu 2026

Incidente nella serata di lunedì in Città. Verso le 19:45 una Panda condotta da una donna si è ribaltata nell'incrocio di Via Piana con via della Rata. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro sarebbe avvenuto nel tentativo della donna di immettersi nella ripida via della Rata, che porta alle Piagge.

A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni passanti e altri automobilisti. Poi è arrivato il 118 che ha portato la donna in pronto soccorso per accertamenti. In auto anche un passeggero, uscito illeso dal sinistro. Presenti anche le forze dell'ordine, con la Gendarmeria che ha chiuso via Piana per circa mezz'ora, e la Polizia Civile per i rilevamenti. 




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