San Marino Città: scontro fra autobus e automobile, nessun ferito

Incidente a San Marino Città, nei pressi del Centro Storico. Un mezzo di trasporto pubblico sammarinese stava procedendo su Via Piana, in direzione monte quando, giunto in una curva a gomito, si è scontrato con un'Audi che stava procedendo in direzione mare. Ancora da chiarire le dinamiche dell'episodio. Nell'impatto entrambi i veicoli hanno riportato danni, ma non ci sono stati feriti. Sul posto la Polizia Civile per i rilievi.



