San Marino Comics: dal 26 al 28 agosto torna il festival del fumetto e della cultura pop La manifestazione è giunta alla nona edizione

Dalla musica alle gare cosplay, dall'arte figurativa alle parate, dai giochi da tavolo ai videogames. Oltre 80 eventi al giorno all'insegna del fantasy che da venerdì prossimo e per tutto il weekend animeranno il centro storico di San Marino. Via Eugippo diventerà la Cosplay Boulevard, crocevia di attività a tema cosplay e steampunk; in piazza Sant'Agata sarà riconfermato il Videogames Village dove i visitatori si potranno sfidare alla consolle; la galleria Cassa di Risparmio sarà l'Artist Alley dove si raduneranno artisti, disegnatori e fumettisti; e nel piazzale Cava Antica, al parcheggio 6, verrà allestito il palco principale dove avranno luogo concerti, gare e spettacoli. Tante le attività, tanti i personaggi, spaziando dal mondo della Disney a Lupin fino ad Harry Potter. E non mancheranno le novità.

I momenti clou saranno gli spettacoli al Campo Bruno Reffi: il musical inaugurale di venerdì, poi la serata all'insegna delle sigle dei cartoni animati con Giorgio Vanni sabato, per finire domenica con il concerto dei Gem Boy. Questa nona edizione del festival ospiterà personalità molto importanti del mondo del fumetto e del fantasy.

Anche quest'anno al festival il progetto "Diversamente Comics" con attività dedicate ai disabili e un laboratorio realizzato con i mattoncini Lego dedicato alle persone affette da autismo. "Puntiamo molto all'inclusione sociale per ridurre le disuguaglianze" - dice Francesca Civerchia, responsabile del Servizio Disabilità dell'Iss. "E' il gioco che si fa nobile" - afferma il segretario di Stato Istruzione e Cultura Andrea Belluzzi. Il successo del San Marino Comics attraversa le barriere nazionali: nel 2021 ha contato 53 mila persone e quest'anno ci si aspetta altrettanti partecipanti.

Nel video l'intervista a Paolo Gualdi, presidente San Marino Comics, e Federico Pedini Amati, segretario di Stato al Turismo.

