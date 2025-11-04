San Marino: controlli della Guardia di Rocca su profumi “falso d’autore”

Operazione della Guardia di Rocca nel centro storico di San Marino. Nella giornata di lunedì, i militari, in collaborazione con il Dipartimento Prevenzione, hanno disposto il fermo cautelativo di alcuni profumi sospetti, etichettati come "falso d’autore" - la cui vendita è legale -, in diverse attività commerciali.
Secondo quanto trapela, non si tratterebbe di prodotti contraffatti, né di tester: il provvedimento sarebbe legato alla necessità di verificare la composizione dei profumi, attualmente al vaglio del Dipartimento Prevenzione.
Sono in corso accertamenti con le società italiane coinvolte, per ricostruire l’intera filiera produttiva e verificare la conformità del prodotto, compreso il confezionamento. Al momento non risultano provvedimenti di sospensione per le attività interessate.