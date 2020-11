COVID San Marino: Controlli, Polizia Civile multa 2 attività e 4 persone nel fine settimana

San Marino: Controlli, Polizia Civile multa 2 attività e 4 persone nel fine settimana.

Nel fine settimana sono proseguiti i controlli della Polizia Civile sul Titano per contenere la diffusione del COVID-19: Una attività di monitoraggio delle attività economiche che si è concentrata sulle zone e vie in cui sono stati segnalati episodi di assembramento. Gli agenti hanno eseguito 123 verifiche all’interno delle attività economiche, in 2 attività, un bar e una palestra di Serravalle, sono state riscontrate irregolarità e dunque sanzionate. Rischiano una multa da mille a 2 mila euro, a seconda dell'infrazione. Controlli che hanno coinvolto anche 56 persone di cui 4 sanzionate perché non rispettavano le regole di distanziamento in auto o non indossavano la mascherina sanitaria di protezione.

