MALTEMPO San Marino: criticità causa vento, al P8 si staccano massi che finiscono su auto

L'ondata di maltempo continua a sferzare il Nord Italia. Nuova acqua alta a Venezia dopo quella eccezionale della notte, la marea al Lido è stata fermata dal Mose. Vento, piogge ed alta marea anche in Friuli Venezia Giulia, chiusa l'Autobrennero al confine per una frana in Austria. Le previsioni indicano nuove perturbazioni almeno per altri dieci giorni con piogge a più riprese.

Il vento protagonista della giornata San Marino, con diversi interventi della Protezione civile in mattinata. Alcuni cittadini infatti segnalavano il distacco di elementi da edifici privati. Nel pomeriggio, forse per la pioggia notturna, alcuni massi sono caduti al parcheggio 8 di via Piana in Città, finendo su un' auto sammarinese. Era parcheggiata senza alcuno all'interno. Sul posto la Protezione Civile allertata dalla Polizia Civile. Operai dello Stato hanno delimitato la zona in attesa dell'intervento dell'Azienda per i Lavori Pubblici.

Nel servizio l'intervista a Roberto Perotti, presidente ordine Geologi Lombardia

