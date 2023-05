San Marino: crolla scala Malagola in Città, evacuata una famiglia

A causa delle incessanti piogge è crollata scala Malagola in Città, tra le vie Federico d'Urbino e Cella bella. C'era già un cedimento strutturale in corso, che si è aggravato e ha fatto cedere la prima parte della scala che porta a Villa Malagola, con il crollo di tutta la spalla verso via della Capannaccia. Evacuate due persone, come ci conferma il Capo della Protezione civile Falcioni, che risiedono in un appartamento con accesso proprio da scala Malagola. Segnalate anche criticità a Fondo Rio a Dogana e allagamenti a Ponte Mellini, stessa situazione in zona Marano e Baldasserona. Tantissimi gli interventi per allagamenti di abitazioni private.