San Marino: donna incinta investita da maxi scooter sulle strisce a Cailungo. Pedone e centauro in ospedale [video]

La Polizia Civile ha divulgato i particolari dell'incidente avvenuto in via Cà dei Lunghi. Una donna incinta, residente sul Titano, è stata investita sulle strisce pedonali in via Cà dei Lunghi. L'incidente è avvenuto lunedì mattina, dopo le 8. Dalle prime informazioni, l'investimento sarebbe avvenuto davanti alle scuole elementari. Un sammarinese di 65 anni a bordo di un maxi scooter stava scendendo in direzione Domagnano, quando ha investito la 37enne che stava attraversando. Il ciclomotore è finito a terra dopo alcuni metri. Il 118 è intervenuto per le prime cure: la donna in gravidanza si trova al momento in osservazione all'Ospedale di Stato, il centauro è stato invece ricoverato con trauma cranico e abrasioni in varie parti del corpo per una prognosi totale di 25 giorni. Sul posto la Polizia Civile per i rilievi, coadiuvata dalla Gendarmeria. La strada è rimasta percorribile a senso unico alternato.

