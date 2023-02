La neve, dopo la parentesi notturna della pioggia, è ripresa a scendere in Città. Strade leggermente imbiancate e al momento si circola senza problemi. La Polizia Civile è presente lungo la superstrada a Borgo Maggiore per monitorare la situazione, anche se al momento nevica solo sul Monte, mentre pioggia mista a nevischio a Chiesanuova e solo acqua nei castelli più bassi.

Temperature di poco sopra lo zero.