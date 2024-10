Arrestati a San Marino due uomini, maggiorenni e non residenti, fermati martedì intorno alle 19 - prima che in auto oltrepassassero in uscita il confine di Dogana -, nell'ambito di una attività che ha visto interagire Gendarmeria, Guardia di Rocca e Polizia Civile.

All'interno del mezzo rinvenuta della merce che non si esclude sia oggetto di furto e riconducibile ad un esercizio commerciale sammarinese. In corso accertamenti.

seguiranno aggiornamenti