San Marino, fermati due giovani italiani: 'fumo' e sospetti legati a furti in Toscana

Sono stati denunciati a piede libero due cittadini italiani, di 26 e 23 anni, fermati nel pomeriggio di martedì a Domagnano dalla Polizia Civile. Fin dal controllo, gli agenti hanno notato nei due “evidenti segni di alterazione psicofisica” – si legge in una nota – probabilmente dovuti all’assunzione di sostanze stupefacenti. Dall’abitacolo del veicolo proveniva infatti un odore riconducibile alla cannabis.

Accompagnati al Comando di Murata per gli accertamenti di rito, i due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria: il conducente per il rifiuto di sottoporsi agli esami tossicologici, il passeggero per l’introduzione e la detenzione di una piccola quantità di hashish.

Il fermo è scattato in seguito a un alert sulla targa dell’auto, segnalata alla Centrale Operativa Interforze da uno dei varchi di controllo presenti sul territorio. Secondo quanto emerso, il veicolo potrebbe essere coinvolto in una serie di furti commessi in Toscana.







