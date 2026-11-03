CRONACA San Marino, fermati in auto con droga e armi: quattro denunciati e allontanati dal territorio Controllo della Polizia Civile in via 28 Luglio. Il conducente era senza patente e sotto l'effetto di stupefacenti. Sequestrati un coltello a farfalla e la replica di una pistola.

San Marino, fermati in auto con droga e armi: quattro denunciati e allontanati dal territorio.

Quattro persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria e allontanate da San Marino dopo un controllo della Polizia Civile in via 28 Luglio, il tratto di Superstrada nel Castello di Borgo Maggiore. Il fermo è avvenuto il 2 novembre, intorno alle 18.30, quando una pattuglia del Pronto Intervento ha intercettato un'auto sospetta. A bordo due uomini di cittadinanza albanese di 21 e 25 anni, uno di cittadinanza rumena di 23 e un'italiana di 25, tutti con numerosi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti (detenzione, uso e spaccio), detenzioni di armi, ricettazione, rissa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, offese a pubblico ufficiale, imbrattamento.

I tre uomini, privi di documenti, sono stati sottoposti a rilievi identificativi. Il conducente albanese era senza patente ed è risultato sotto l'effetto di cocaina e cannabinoidi. Durante la perquisizione dell'auto gli agenti hanno trovato hashish, un coltello a farfalla e una riproduzione di arma da fuoco priva del tappo rosso, facilmente confondibile con una vera.

Dopo gli accertamenti al Comando, per tutti e quattro sono scattati la denuncia e l'allontanamento dal territorio sammarinese.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo, in attesa del pagamento di sanzioni per oltre 2mila euro. Ritirata anche la carta di circolazione per irregolarità tecniche.

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