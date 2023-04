San Marino: fermo cautelativo di 2.800 confezioni di integratori alimentari

Nella giornata di ieri, nell’ambito di controlli ordinari, Polizia Civile e Dipartimento Prevenzione dell'Iss hanno posto a fermo cautelativo circa 2.800 confezioni di integratori alimentari in un'attività di commercio all'ingrosso e online. Per il personale sanitario e forze dell'ordine, infatti, non sarebbero conformi alla normativa vigente in materia di salute pubblica. Ulteriori accertamenti sono in corso, si legge in una nota della Polizia Civile.

