BENEFICIENZA San Marino for the Children in udienza dai Capitani Reggenti per i 15 anni dalla fondazione

Sono oltre 11800 i bambini in Malawi che possono studiare grazie a San Marino for the Children. L'ultimo progetto è la scuola Graziani Graziana, inaugurata a Mponda e pronta ad accogliere 4300 studenti. Una storia lunga ormai 15 anni e iniziata per volontà del Marino Angelo Forcellini. In occasione dell'anniversario della fondazione, i Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini hanno ricevuti in udienza i vertici dell'associazione, ringraziandoli per aver “contributo a dare un futuro di dignità a tanti bambini che vivono nelle zone più povere del pianeta”. Uno “sforzo per un mondo migliore, più accogliente e ospitale per tutti”, che mira ad assicurare l'accesso all'istruzione ai bambini che non ne avrebbero la possibilità, in linea con i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo. San Marino for the Children da sempre rivolge lo sguardo verso chi ne ha più bisogno e così non ha potuto ignorare la situazione in Ucraina. Da lì l'idea di una raccolta fondi da destinare alla Comunità di Suore nella città di Sighetu Marmatiei, al confine con la Romania, che in questo momento assiste i profughi in fuga dalla guerra. "Si prende cura soprattutto di mamme e bambini che scappano dal conflitto - spiega Marco Mazza, presidente di San Marino for the Children -. Questo centro ospita mediamente 70 persone, che restano lì qualche giorno prima di continuare il loro percorso".





Nel video l'intervista a Marco Mazza, presidente di San Marino for the Children

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: