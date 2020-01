San Marino for the Children piange la scomparsa di Marzia Forcellini

San Marino for the Children piange la scomparsa di Marzia Forcellini.

Si è spenta all'ospedale di Stato all'età di 55 anni, Marzia Forcellini, figlia di Marino, fondatore della San Marino for the children. Anche lei nel direttivo dell'Onlus e fortemente impegnata nel sociale. Lascia la mamma Tosca e due figli. Profondo cordoglio del presidente della Sm4tc Marco Mazza, per una scomparsa che arriva a pochi mesi dalla morte del padre lo scorso agosto.

Questa sera la veglia funebre alle 20.00 nella parrocchia di Domagnano, mentre i funerali si svolgeranno domani pomeriggio, con partenza alle 14.30 dall'Ospedale di stato e celebrazione funebre alle 15, sempre a Domagnano. Dopodiché la salma sarà cremata.

La vicinanza della San Marino Rtv alla famiglia Forcellini.

I più letti della settimana: