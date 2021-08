San Marino: GdR, denunciati due uomini per possesso di droga

San Marino: GdR, denunciati due uomini per possesso di droga.

Denunciato in stato di libertà dalla Guardia di Rocca un cittadino italiano, classe 2000, per detenzione ed introduzione di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato fermato al confine della Cerbaiola. Durante l'ispezione del veicolo i militari hanno rinvenuto una modica quantità di marijuana. Oltre alla detenzione, il ragazzo è risultato anche positivo all’uso della sostanza. Denunciata poi nei giorni scorsi anche una cittadina rumena per inosservanza al mandato di espulsione dal territorio e un cittadino sammarinese classe '66 sempre per detenzione di sostanze stupefacenti.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: