TRAGEDIA SUL MONTE TITANO San Marino: giovane escursionista muore cadendo nella scarpata Una 32enne, in cordata con amici, è precipitata durante un'escursione vicino alla Seconda Torre. Inutili i soccorsi.

Una caduta mortale mentre si trovava in escursione, in cordata con un gruppo di amici, nella parete rocciosa adiacente la Seconda Torre. Si tratta di una giovane donna, classe 1993, di origini moldave, residente a Forlì. L'allerta è scattata poco dopo le 19.30 e i soccorsi sono stati immediati: sul posto Polizia Civile, Gendarmeria, 118 sammarinese, Vigili del Fuoco di Rimini elisoccorso. L'incidente fatale è avvenuto in una zona impervia, che rende difficili le operazioni di recupero del corpo.

Secondo quanto riporta l'ANSA, “la donna avanzava in scalata davanti agli amici che non avrebbero visto la caduta ma solo sentito un tonfo, inizialmente creduto quello di un masso in movimento. Quando invece si sono accorti che si trattava della loro compagna caduta, sono scesi e hanno cercato di rianimarla, ma la 32enne è morta sul colpo”.

