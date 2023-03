Un giovane di 21 anni è stato bloccato all'altezza del sottopasso di Dogana, in corsia discendente, dopo aver percorso la Superstrada a forte velocità. A nulla sono valsi gli alt della polizia allertata dai famigliari che temevano per la sua salute. Il giovane è stato intercettato da due auto, una che lo precedeva e una che lo seguiva, fino al termine della sua corsa. Il giovane, che si trovava in stato confusionale, è stato portato in ospedale.