San Marino: ieri sera controlli in 34 locali. 30 le persone identificate

Gendarmeria, foto archivio

A San Marino le forze dell'ordine continuano a vigilare sul rispetto delle normative anti-contagio. Rispetto alla serata di sabato – con ristoranti pieni, e alcuni parcheggi esauriti - si è registrata una minore affluenza in Repubblica, e alcuni esercizi erano chiusi. La Gendarmeria – assistita dalle milizie - ha comunque effettuato controlli in 34 locali, e identificato 30 persone, fra residenti e non. Questa sera si proseguirà, con diverse pattuglie dedicate di tutti i corpi; non essendo tollerata alcuna inosservanza delle regole.