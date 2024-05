San Marino: incendio in abitazione, una 51enne finisce all'ospedale per ustioni

Le immagini dell'intervento della Polizia Civile sezione Antincendio

Un incendio si è sviluppato in mattinata in una abitazione di Serravalle, esattamente in via Cassiere della Salara, a Falciano. Le fiamme si sono sprigionate alle 11.40 in cucina, mentre in casa era presente la proprietaria, una donna di 51 anni, che ha cercato di limitare i danni. Sul posto la sezione Antincendio della Polizia Civile che è subito intervenuta per spegnere il rogo, alimentato dal materiale presente nella stanza. Un intervento non facile anche per l'ubicazione dell'appartamento, in una strada stretta e al secondo piano dello stabile. Tanto che i poliziotti stanno lavorando da ore per evitare conseguenze peggiori con una autobotte e due mezzi con respiratori per fare uscire il fumo.

La sammarinese, trasportata in Pronto Soccorso, ha riportato ustioni guaribili in 7 giorni alla mano e a un piede. Dopo essere stata medicata, è gia stata dimessa.