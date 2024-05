SERRAVALLE San Marino: incendio in abitazione, una 51enne finisce all'ospedale per ustioni

Un incendio si è sviluppato in mattinata in una abitazione in via Cassiere della Salara, a Falciano. Le fiamme si sono sprigionate, attorno alle 11.30 in cucina, mentre in casa era presente la proprietaria, una donna di 51 anni, che ha cercato di limitare i danni. I primi ad intervenire gli agenti della Guardia di Rocca che hanno subito messo in sicurezza la donna, ferita, che non voleva lasciare la propria abitazione. Sul posto anche la sezione Antincendio della Polizia Civile che è intervenuta per spegnere il rogo, alimentato dal materiale presente nella stanza.

Un intervento non facile anche per l'ubicazione dell'appartamento, in una strada stretta e al secondo piano dello stabile. Tanto che i poliziotti hanno lavorato per ore per evitare conseguenze peggiori con una autobotte e due mezzi con respiratori per fare uscire il fumo de un attenta bonifa dell'area, al momento le cause dell'incendio sono al vaglio del personale.

Per motivi di sicurezza l'appartamento è stato chiuso, fino al prossimo lunedì, dove sarà oggetto di verifiche da parte della protezione civile alfine di accertare l'integrità della struttura.

La sammarinese (Z.R. le iniziali), trasportata in Pronto Soccorso, ha riportato ustioni guaribili in 7 giorni alla mano e a un piede. Dopo essere stata medicata, è già stata dimessa.

