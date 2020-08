CURIOSITÀ San Marino: incontro ravvicinato a Casole con una cinghialessa

Non è infrequente, in questi mesi, imbattersi in animali selvatici che si avvicinano alle case, complice anche il periodo di lockdown, non stupisce dunque che il nostro Francesco Zingrillo abbia fatto un incontro inusuale verso mezzogiorno di domenica. Era a Casole, di San Marino, in strada Gualdaria, quando, in una escursione alla ricerca dei cani perduti o abbandonati s'imbatte in un uno strano caso veterinario. "Ai margini del bosco una cinghialessa: non trova la via del bosco e cerca da mangiare". Ecco dunque il giornalista di Rtv "affrontare - ci racconta Zingrillo - la femmina in difficoltà sfoderando tutte le sue risorse comunicative. Il cinghiale si rivela un maiale nell'approccio sociale e permette al redattore locale di salvare il mammifero affidandolo alle cure di una signora del luogo, proprietaria della fattoria nei pressi della boscaglia, che l'aveva sfamata in passato in una precedente fuga d'amore: infatti, secondo la donna, la cinghiala è chiaramente incinta".



I più letti della settimana: