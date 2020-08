San Marino: infortunio sul lavoro in hotel, si ferisce ad un piede con ponte elevatore

Infortunio sul lavoro per un dipendente del Gran Hotel San Marino. Nella mattinata di ieri un 19enne, addetto alla reception, si è ferito ad un piede con un ponte elevatore mentre, nel garage sotterraneo, stava rimuovendo l'auto di un cliente della struttura. Trasportato all'Ospedale di Stato, il giovane è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Le esatte cause sono ancora in corso di accertamento da parte degli uomini della Sezione Antincendio della Polizia Civile e del Dipartimento Prevenzione dell'Iss.